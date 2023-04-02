Візьміть на замітку: чому папороть не можна тримати вдома

Кімнатна папороть виглядає дуже цікаво, тому багато хто вирощує її в квартирі. Та чи можна тримати вдома цю рослину — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кімнатна папороть є досить популярною рослиною для квартири. Однак, перед тим як її купувати і вирощувати, варто переконатися, що у домочадців немає на неї алергії. Адже папороть в вазоні може нашкодити таким людям. Вся справа у специфічному запаху папоротевих рослин. Якщо його довгий час вдихати, то це може спричинити напади головного болю, запаморочення, втрату сну та алергічні реакції.

Людям, які вірять у народні повір'я, також не варто тримати вдома папороть у вазоні. Здавна вважалося, що, дивлячись на листя рослини, людина може "накручувати" себе, тому в домі будуть з'являтися нещастя та біди.

Папороть у вазоні: чим небезпечна

Папороть також виділяє спори, які осідають на поверхні шкіри та попадають в органи дихання з повітря. Для алергеків та людей зі шкірними захворюваннями тримати вдома таку кімнатну рослину небезпечно. Вона може викликати не лише подразнення на шкірі, але й напади астми. Небезпечним є потрапляння спор в їжу — це може стати причиною розладів травлення.

Якщо ж ви все-таки хочете розводити вдома папороть, вазон потрібно ставити там, де досить тьмяне освітлення і вологе повітря. Сонячні промені ця кімнатна рослина не любить. А ще папороть потрібно часто поливати.

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