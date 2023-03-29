Чому сохне черешня після квітіння: що робити

Часто буває, що після квітіння черешня сохне і не дає плодів. Що робити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зовсім скоро в Україні заквітнуть сади і над деревами будуть дзижчати бджоли, запилюючи квіточки. Черешні багато в кого рясно квітнуть, але потім квіти різко засихають і не дають плодів. В чому проблема і як її вирішити?

Якщо ви почали помічати, що квіти на черешні під час і після квітіння сильно сохнуть і не зав'язуються, це означає лише одне — дерево захворіло. Така хвороба носить назву — моніліальний опік. Квіти в такому разі стають бурого кольору і довго тримаються на гілках.

Моніліальний опік може вражати одну або декілька гілок, може розповсюджуватися по всьому дереві. Часто таке трапляється після вологої і теплої зими. Зараження навіть може потрапляти на плоди черешні, які вже зав'язалися. Тоді вони починають опадати. В плодах хвороба живе як грибкові спори. Тому їх потрібно обов'язково збирати і виносити подалі від ділянки. Тільки так повторного зараження дерева після лікування не буде.

Що робити, якщо сохне черешня після квітіння? Всі заражені гілки потрібно повирізати, а саме дерево обробити 3% бордоською рідиною. Краще це робити ще до розпускання бруньок, якщо така проблема вже була минулого року.

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