Почему сохнет черешня после цветения: что делать

Часто бывает, что после цветения черешня сохнет и не приносит плодов. Что делать – читайте в материале ТСН.ua.

Совсем скоро в Украине расцветут сады и над деревьями будут жужжать пчелы, опыляя цветочки. Черешни у многих обильно цветут, но потом цветы резко засыхают и не дают плодов. В чем проблема и как ее решить?

Если вы начали замечать, что цветки на черешне во время и после цветения сильно сохнут и не завязываются, значит только одно — дерево заболело. Такая болезнь носит название – монилиальный ожог. Цветы в таком случае становятся бурого цвета и долго держатся на ветках.

Монилиальный ожог может поражать одну или несколько ветвей, может распространяться по всему дереву. Зачастую такое случается после влажной и теплой зимы. Заражение даже может попадать на уже завязавшиеся плоды черешни. Тогда они начинают опадать. В плодах болезнь живет как грибковые споры. Поэтому их нужно обязательно собирать и выносить подальше от участка. Только так повторное заражение дерева после лечения не будет.

Что делать, если сохнет черешня после цветения? Все зараженные ветки нужно вырезать, а само дерево обработать 3% бордоской жидкостью. Лучше это делать еще до распускания почек, если такая проблема уже была в прошлом году.

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