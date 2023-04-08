Считать калории не придется: как испечь диетическую паску

Даже если вы следите за своей фигурой, это не повод отказывать себе в пасхальной выпечке. Тем более, что можно испечь диетическую паску. ТСН.ua предлагает простой рецепт.

Такая паска готовится очень быстро, а для теста не нужно дрожжей и муки. Выходит пасхальная выпечка ароматная, умеренно влажная и очень вкусная. Она идеально подойдет для тех, кто не употребляет глютены или углеводы. А рецептом поделилась кулинарка Светлана Юрченко.

Какие ингредиенты подготовить:

2 яйца;

150 г домашнего творога (5% или 9%);

50 г сливочного масла;

40 г миндальной муки;

40 г кокосовой муки;

щепотка соли;

ванилин;

60 г эритрита (заменитель сахара);

10 г разрыхлителя;

40 г орехов;

цедра лимона или апельсина;

30 г сухого молока, 2 столовые ложки воды и 10 г пудры "Эритрит" (для глазури).

Как приготовить диетическую паску:

В миске смешайте творог, яйца, растопленное сливочное масло, соль и взбить до пастообразной консистенции. Добавить в смесь кокосовую и миндальную муку, заменитель сахара, разрыхлитель и ванилин. Хорошо перемешать, добавить цедру и размельченные орехи, еще раз перемешать. Смазать форму маслом, выложить тесто. Уплотнить, чтобы не было пустот. Лучше всего принимать бумажную или металлическую формы. Разогреть духовку до 180 градусов, поставить тесто на 40-50 мин или пока шпажка не будет получаться сухой. Выключить духовку и оставить паску там еще на 10 минут. Вынуть из духовки, накрыть полотенцем и держать до полного охлаждения.

За это время можно приготовить глазурь. Добавить в сухое молоко порошок "Эритрит" и хорошо перемешать. Добавить 2 столовых ложки горячей воды, перемешать и тщательно растереть. Оставить на 5 минут.

Глазурь может получиться немного редкой, тогда можно добавить еще немного сухого молока и растереть.

Смазать охлажденную паску, украсить по своему вкусу.

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