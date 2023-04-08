Считать калории не придется: как испечь диетическую паску

Даже если вы следите за своей фигурой, это не повод отказывать себе в пасхальной выпечке. Тем более, что можно испечь диетическую паску. ТСН.ua предлагает простой рецепт.
Такая паска готовится очень быстро, а для теста не нужно дрожжей и муки. Выходит пасхальная выпечка ароматная, умеренно влажная и очень вкусная. Она идеально подойдет для тех, кто не употребляет глютены или углеводы. А рецептом поделилась кулинарка Светлана Юрченко.
Какие ингредиенты подготовить:
- 2 яйца;
- 150 г домашнего творога (5% или 9%);
- 50 г сливочного масла;
- 40 г миндальной муки;
- 40 г кокосовой муки;
- щепотка соли;
- ванилин;
- 60 г эритрита (заменитель сахара);
- 10 г разрыхлителя;
- 40 г орехов;
- цедра лимона или апельсина;
- 30 г сухого молока, 2 столовые ложки воды и 10 г пудры "Эритрит" (для глазури).
Как приготовить диетическую паску:
- В миске смешайте творог, яйца, растопленное сливочное масло, соль и взбить до пастообразной консистенции. Добавить в смесь кокосовую и миндальную муку, заменитель сахара, разрыхлитель и ванилин. Хорошо перемешать, добавить цедру и размельченные орехи, еще раз перемешать.
- Смазать форму маслом, выложить тесто. Уплотнить, чтобы не было пустот. Лучше всего принимать бумажную или металлическую формы.
- Разогреть духовку до 180 градусов, поставить тесто на 40-50 мин или пока шпажка не будет получаться сухой. Выключить духовку и оставить паску там еще на 10 минут.
- Вынуть из духовки, накрыть полотенцем и держать до полного охлаждения.
За это время можно приготовить глазурь. Добавить в сухое молоко порошок "Эритрит" и хорошо перемешать. Добавить 2 столовых ложки горячей воды, перемешать и тщательно растереть. Оставить на 5 минут.
Глазурь может получиться немного редкой, тогда можно добавить еще немного сухого молока и растереть.
Смазать охлажденную паску, украсить по своему вкусу.
Читайте также: