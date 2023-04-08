Рахувати калорії не доведеться: як спекти дієтичну паску

Навіть якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, це не привід відмовляти собі у великодній випічці. Тим більше, що можна спекти дієтичну паску. ТСН.ua пропонує простий рецепт.

Така паска готується дуже швидко, а для тіста не потрібно дріжджів і борошна. Виходить великодня випічка духмяна, помірно волога і дуже смачна. Вона ідеально підійде для тих, хто не вживає глютен чи вуглеводи. А рецептом поділилася кулінарка Світлана Юрченко.

Які інгредієнти підготувати:

2 яйця;

150 г домашнього сиру (5% або 9%);

50 г вершкового масла;

40 г мигдалевого борошна;

40 г кокосового борошна;

дрібка солі;

ванілін;

60 г еритриту (замінник цукру);

10 г розпушувача;

40 г горіхів;

цедра лимона чи апельсина;

30 г сухого молока, 2 столові ложки води і 10 г пудри "Еритрит" (для глазурі).

Як приготувати дієтичну паску:

В мисці змішайте домашній сир, яйця, розтоплене вершкове масло, сіль і збити до пастоподібної консистенції. Додати до суміші кокосове і мигдальне борошно, замінник цукру, розпушувач і ванілін. Добре перемішати, додати цедру і подрібнені горіхи, ще раз перемішати. Змастити форму маслом, викласти тісто. Ущільнити, щоб не було порожнин. Найкраще брати паперову чи металеву форми. Розігріти духовку до 180 градусів, поставити тісто на 40-50 хв або поки шпажка не буде виходити сухою. Вимкнути духовку і залишити паску там ще на 10 хвилин. Вийняти з духовки, накрити рушником і тримати до повного охолодження.

За цей час можна приготувати глазур. Додати до сухого молока порошок "Еритрит" і добре перемішати. Додати 2 столові ложки гарячої води, перемішати і ретельно розтерти. Залишити на 5 хвилин.

Глазур може вийти трішки рідкуватою, тоді можна додати ще трішки сухого молока і розтерти.

Змастити охолоджену паску, прикрасити на свій смак.

Читайте також: