Рахувати калорії не доведеться: як спекти дієтичну паску

Навіть якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, це не привід відмовляти собі у великодній випічці. Тим більше, що можна спекти дієтичну паску. ТСН.ua пропонує простий рецепт.
Така паска готується дуже швидко, а для тіста не потрібно дріжджів і борошна. Виходить великодня випічка духмяна, помірно волога і дуже смачна. Вона ідеально підійде для тих, хто не вживає глютен чи вуглеводи. А рецептом поділилася кулінарка Світлана Юрченко.
Які інгредієнти підготувати:
- 2 яйця;
- 150 г домашнього сиру (5% або 9%);
- 50 г вершкового масла;
- 40 г мигдалевого борошна;
- 40 г кокосового борошна;
- дрібка солі;
- ванілін;
- 60 г еритриту (замінник цукру);
- 10 г розпушувача;
- 40 г горіхів;
- цедра лимона чи апельсина;
- 30 г сухого молока, 2 столові ложки води і 10 г пудри "Еритрит" (для глазурі).
Як приготувати дієтичну паску:
- В мисці змішайте домашній сир, яйця, розтоплене вершкове масло, сіль і збити до пастоподібної консистенції. Додати до суміші кокосове і мигдальне борошно, замінник цукру, розпушувач і ванілін. Добре перемішати, додати цедру і подрібнені горіхи, ще раз перемішати.
- Змастити форму маслом, викласти тісто. Ущільнити, щоб не було порожнин. Найкраще брати паперову чи металеву форми.
- Розігріти духовку до 180 градусів, поставити тісто на 40-50 хв або поки шпажка не буде виходити сухою. Вимкнути духовку і залишити паску там ще на 10 хвилин.
- Вийняти з духовки, накрити рушником і тримати до повного охолодження.
За цей час можна приготувати глазур. Додати до сухого молока порошок "Еритрит" і добре перемішати. Додати 2 столові ложки гарячої води, перемішати і ретельно розтерти. Залишити на 5 хвилин.
Глазур може вийти трішки рідкуватою, тоді можна додати ще трішки сухого молока і розтерти.
Змастити охолоджену паску, прикрасити на свій смак.
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