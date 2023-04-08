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Рахувати калорії не доведеться: як спекти дієтичну паску

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
117
Час на прочитання
2 хв
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Рахувати калорії не доведеться: як спекти дієтичну паску

Дієтична паска: рецепт / Фото: Pexels

Навіть якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, це не привід відмовляти собі у великодній випічці. Тим більше, що можна спекти дієтичну паску. ТСН.ua пропонує простий рецепт.

Така паска готується дуже швидко, а для тіста не потрібно дріжджів і борошна. Виходить великодня випічка духмяна, помірно волога і дуже смачна. Вона ідеально підійде для тих, хто не вживає глютен чи вуглеводи. А рецептом поділилася кулінарка Світлана Юрченко.

Які інгредієнти підготувати:

  • 2 яйця;
  • 150 г домашнього сиру (5% або 9%);
  • 50 г вершкового масла;
  • 40 г мигдалевого борошна;
  • 40 г кокосового борошна;
  • дрібка солі;
  • ванілін;
  • 60 г еритриту (замінник цукру);
  • 10 г розпушувача;
  • 40 г горіхів;
  • цедра лимона чи апельсина;
  • 30 г сухого молока, 2 столові ложки води і 10 г пудри "Еритрит" (для глазурі).

Як приготувати дієтичну паску:

  1. В мисці змішайте домашній сир, яйця, розтоплене вершкове масло, сіль і збити до пастоподібної консистенції. Додати до суміші кокосове і мигдальне борошно, замінник цукру, розпушувач і ванілін. Добре перемішати, додати цедру і подрібнені горіхи, ще раз перемішати.
  2. Змастити форму маслом, викласти тісто. Ущільнити, щоб не було порожнин. Найкраще брати паперову чи металеву форми.
  3. Розігріти духовку до 180 градусів, поставити тісто на 40-50 хв або поки шпажка не буде виходити сухою. Вимкнути духовку і залишити паску там ще на 10 хвилин.
  4. Вийняти з духовки, накрити рушником і тримати до повного охолодження.

За цей час можна приготувати глазур. Додати до сухого молока порошок "Еритрит" і добре перемішати. Додати 2 столові ложки гарячої води, перемішати і ретельно розтерти. Залишити на 5 хвилин.

Глазур може вийти трішки рідкуватою, тоді можна додати ще трішки сухого молока і розтерти.

Змастити охолоджену паску, прикрасити на свій смак.

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