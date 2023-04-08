Корректировщик российских ударов по школам Николаева оказался за решеткой

Предателя задержали еще в августе 2022-го.

Суд приговорил к восьми годам заключения коллаборанта, корректировавшего российские удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области. В частности, по школам Николаева.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Именно по его "наводке" российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум местным школам. В результате вражеской воздушной атаки оба здания были полностью разрушены", — говорится в сообщении.

Предателя задержали еще в августе 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах области. Колаборантом экс-руководитель службы охраны одного из инфраструктурных объектов областного центра. С начала российского полномасштабного вторжения разведка страны-агрессорки дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству.

"В поле зрения игры он попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где неоднократно публиковал свои комментарии в поддержку вооруженной агрессии России", — добавляет прессслужба.

Во время обыска обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали местного жителя, который был сторонником путинского режима. Мужчина из-за запретной соцсети "Вконтакте" призвал уничтожить правительственные здания в Киеве.

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