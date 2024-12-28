На Сумщині пролунало 120 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 66 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 120 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометні обстріли (53 вибухів), атаки FPV-дронами (8 вибухів), пуски КАБів (4 вибухи). Внаслідок удару отримала поранення цивільна особа, пошкоджено 8 житлових будинків та ліцей.

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл НАР (17 вибухів), атака FPV-дронів (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (13 вибухів). Внаслідок атаки сталося загоряння приватного будинку.

Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Путивльська громада: ворог бив з FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено атаки FPV-дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів про наслідки обстрілу РФ для енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що стали відомі наслідки атаки РФ на Житомирщині.

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