В Херсонской области среди военных РФ участились случаи дезертирства — ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В сообщении указывается, что для поиска дезертиров в регион прибыли дополнительные силы росгвардии, выполняющие роль заградительных отрядов.

"Причиной побега и случаев самоувечья является нежелание окупантов умирать из-за амбиций больного диктатора (Путин — ред.)", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС сообщили, что враг селит своих захватчиков вдоль линии берега Днепра в пустые дома украинцев, а также захваченные общежития.

"Для этого местная оккупационная администрация составляет списки соответствующих помещений под заселение", – добавили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные пытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские диверсанты активизировались в Херсонской области.

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