В Херсонской области среди военных РФ участились случаи дезертирства — ЦНС

В регион прибыли дополнительные силы росгвардии, выполняющие роль заградительных отрядов.
На временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.
В сообщении указывается, что для поиска дезертиров в регион прибыли дополнительные силы росгвардии, выполняющие роль заградительных отрядов.
"Причиной побега и случаев самоувечья является нежелание окупантов умирать из-за амбиций больного диктатора (Путин — ред.)", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ЦНС сообщили, что враг селит своих захватчиков вдоль линии берега Днепра в пустые дома украинцев, а также захваченные общежития.
"Для этого местная оккупационная администрация составляет списки соответствующих помещений под заселение", – добавили в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные пытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские диверсанты активизировались в Херсонской области.
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