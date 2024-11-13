На Дніпропетровщині чоловік застрелив товариша через образу

Зловмисник втік з місця події, але його оперативно затримано.

У Дніпропетровській області чоловік через образу вистрелив з рушниці у 26-річного чоловіка. Від отриманих травм від помер на місці.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

"Напередодні ввечері між чоловіками виник конфлікт. Розлютившись на знайомого, підозрюваний поїхав додому та взяв гладкоствольну рушницю, дозвільних документів на яку не мав. Повернувшись назад, він побачив товариша на вулиці та вистрелив у нього. Потерпілий отримав смертельне поранення, а нападник втік з місця злочину", - йдеться у повідомленні відомства.

Нападника затримано, йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, на Волині чоловік застрелив свою знайому з батьківської рушниці.

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