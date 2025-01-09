Как почистить магазинные яблоки от воска: простые способы

Яркие, блестящие яблоки на магазинных полках всегда привлекают покупателей. Однако эти фрукты покрывают воском.

Яблоки покрывают воском. Это помогает продлить срок их хранения – это своеобразный барьер для предотвращения плесени и обезвоживания, но такое покрытие может содержать фугициды.

Как эффективно помыть фрукты перед употреблением

1. Фрукты достаточно хорошо промыть под проточной водой

2. Есть еще один действенный способ очистить яблоки – для этого следует сделать самодельный раствор на основе уксуса и воды или пищевой соды и воды. Важно не забыть тщательно промыть яблоко под проточной водой после этого.

Очистка с помощью соды:

Налейте в миску теплую воду

Добавьте одну-две чайные ложки пищевой соды и хорошо размешайте

Положите яблоки в раствор на 10–15 минут

Затем осторожно потрите каждый плод щеткой или губкой и промойте чистой водой

Использование уксуса

Наполните миску теплой водой

Добавьте одну-две столовые ложки уксуса (яблочного или обыкновенного)

Замочите яблоки на 10 минут

Смойте остатки уксуса водой

Нужны ли моющие средства во время мытья фруктов

Согласно рекомендациям FDA, использовать для мытья фруктов моющие средства или продовольственные средства для мытья продуктов – не стоит.

Дело в том, что фрукты имеют пористую структуру, поэтому мыло и бытовые моющие средства могут поглощаться ими даже если вы тщательно промоете их потом. Как следствие, это может провоцировать разные заболевания.

Ранее мы писали, что нельзя есть на завтрак. Больше об этом читайте в новости.

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