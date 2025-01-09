Обстрел Херсона КАБами: ГСЧС показала последствия атаки (фото)

По предварительным данным, к сожалению, пострадали пять мирных жителей.

Российские оккупанты днем 9 января сбросили управляемые авиабомбы на Херсон. В результате атаки разрушен жилой дом, повреждены два учебных заведения, вспыхнул пожар на территории недействующего предприятия.

Об этом пишет ГСЧС.

Наслідку обстрілу Херсону

"Спасатели тушили огонь, проводили обследование мест "прилетов" и помогали людям выбраться из заблокированных домов", — говорится в сообщении.

Наслідку обстрілу Херсону

Напомним, сегодня, 9 января, россияне выпустили КАБ по Херсону, горожане слышали мощные взрывы.

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