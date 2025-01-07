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Российский БпЛА атаковал автомобиль в Херсоне, есть жертва

Российский БпЛА атаковал автомобиль в Херсоне, есть жертва

Спасли человека не удалось

Российские войска сбросили взрывчатку на автомобиль.

В Херсоне российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль, погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин

"В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего", — рассказал он о последствиях атаки.

Напомним, 6 января российские военные атаковали Херсон, ударив БпЛА по общественному транспорту. Атака произошла на 3-м автобусном маршруте, есть жертвы.
 
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