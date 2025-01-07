Российский БпЛА атаковал автомобиль в Херсоне, есть жертва

В Херсоне российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль, погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин

"В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего", — рассказал он о последствиях атаки.