Российский БпЛА атаковал автомобиль в Херсоне, есть жертва

Российские войска сбросили взрывчатку на автомобиль.
В Херсоне российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль, погиб человек.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин
"В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего", — рассказал он о последствиях атаки.
Напомним, 6 января российские военные атаковали Херсон, ударив БпЛА по общественному транспорту. Атака произошла на 3-м автобусном маршруте, есть жертвы.
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