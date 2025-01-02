Россияне ударили по маршрутному такси в Херсоне: есть потерпевшие

В результате удара противника пострадали люди.

В Херсоне 2 января во вражеский обстрел попала маршрутка. Есть 5 пострадавших.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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По данным следствия, 2 января около 10.45 российские военные атаковали Корабельный район Херсона. Враг, предварительно, применил артиллерию.

"Под обстрелы попала маршрутка с пассажирами. Предварительно известно, что ранения получили 5 человек. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Прокуроры вместе со следователями прилагают все необходимые усилия для документирования преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ.

Ранее армия РФ атаковала с дрона маршрутное такси в Херсоне. В момент вражеского удара в салоне транспортного средства находились четыре человека.

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