Россияне атаковали с дрона маршрутное такси в Херсоне: что известно о пострадавших

К счастью, обошлось без жертв.
Россияне атаковали с дрона маршрутное такси в Херсоне. В момент вражеского удара в салоне транспортного средства находились четыре человека.
Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"В результате сброса взрывчатки с БпЛА 39-летний водитель получил взрывную травму и контузию. В настоящее время он находится в больнице", — отметил чиновник.
Ранее оккупанты попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Впрочем, оккупанты успеха не добились.
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