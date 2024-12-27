Наступление на Херсон: Братчук рассказал о планах врага

У Армии РФ нет ресурса для полноценного наступления на Херсон. Оккупанты в инфопространстве пытаются масштабировать эти действия.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает "Киев24".

"У России пока нет возможности форсировать реку Днепр, они не дойдут даже до середины", — сказал он.

По его словам, ситуация на Южном направлении сложная, но контролируемая. Командованию известно о ресурсности врага.

Напомним:

20 декабря российская армия произвела самый большой за последние годы артиллерийский обстрел жилых кварталов Херсона. Российские военные попытались форсировать Днепр и высадиться возле города.

Городские власти Херсона сообщили, что мощный обстрел начался примерно в 5 утра. Под огонь попали все районы и окрестности города.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что из-за массированных российских обстрелов без электроснабжения осталось до 60 тысяч абонентов.

В начале декабря местные власти и военное командование заявили, что Россия планирует наступательную операцию по захвату Херсона. Этот город украинские войска уволили в начале ноября 2022 года. Но Россия до сих пор считает его своим.

В частности, Александр Прокудин приводит данные, что российская армия уже собрала 300 лодок, чтобы форсировать Днепр на херсонском направлении.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин подтвердил это и отметил, что войска РФ действительно тренируют форсировочные штурмовые группы на полигонах на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Они вовлекают в эти тренировки катера так называемой Днепровской флотилии, дивизион которых был переброшен на Тендровскую и Кинбурнскую косу еще в начале осени. Россияне отрабатывают элементы, скажем, форсирование водных помех, переправу десантных групп.

Оперативное командование "Юг" отмечает, что в последние дни российские войска прибегают к штурмам "островной зоны" на Днепре, но успехов не имеют.