Росіяни намагалися прорватися до Херсона: "За 3 роки вперше такий жах"

Такої атаки на Херсон ще не було! Росіяни обстріляли 44 населені пункти Херсонщини за останню добу. А самі мешканці Херсона прокинулися від потужних ударів "Градами" по житлових будинках. Також ворог намагався штурмувати в районі Антонівського мосту.

Про все це – в ексклюзиві TSN.ua.

Обстріл Херсона

Російські військові удосвіта 20 грудня обстріляли Херсон. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Згодом він уточнив, що обстріл міста триває, є постраждалі цивільні й зафіксовано багато влучань у багатоквартирні житлові будинки. Зокрема, пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків, адмінбудівлю, ліцей. Пізніше Мрочко повідомив про трьох постраждалих та двох людей, які, на жаль, загинули:

"У тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця... Він отримав мінно-вибухову травму й уламкове поранення грудної клітини. Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою і закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі його обстежують. Третій постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Херсона доправлений до лікарні. У 44-річного чоловіка вибухова травма і травматична ампутація пальців правої руки. Стало відомо про другого загиблого внаслідок сьогоднішньої атаки рашистів на нашу громаду. У Центральному районі травми, несумісні з життям, отримав 75-річний чоловік".

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що Херсон перебуває під масованим обстрілом російської артилерії, і закликав перебувати в укриттях. Крім того він заявив про ДРГ, які пробували просунутися в напрямку Херсона.

Прокудін також повідомив, що РФ обстріляла 44 населені пункти Херсонщини за останню добу. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 багатоповерхівок та сім приватних будинків. Через російську агресію одна людина загинула, ще 18 – дістали поранення.

Окупанти влаштували у Херсоні пекло. Вибухи прозвучали у всіх районах обласного центру. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру. "За три роки вперше такий жах", – так херсонці, житло яких було сьогодні під ударом з боку російських терористів, згадують ранок.

60 тис. мешканців Херсонщини лишилися без світла

Через масовані російські обстріли на Херсонщині без електропостачання залишилися до 60 тис. абонентів. Пошкодження об’єктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлень споживачів у деяких мікрорайонах міста Херсон. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло в оселях.

Штурм правобережжя Херсона

Вранці 20 грудня російська армія намагалася штурмувати правобережжя Херсона. Про це пише також і телеграмканал "Николаевский Ванек". Дві штурмові групи здійснили спроби зайняти район Антонівського мосту під шквальним вогнем артилерії. Наступ не увінчався успіхом. Ударні групи знищені. У районі Херсона було виявлено купу розвідувальних дронів:

"Штурмові групи в районі Олешок намагаються рухатися ближче до Антохи під прикриттям цього самого обстрілу, розвід. Пі*ори висять переважно над відрізком від Антохи до Конківського мосту. "Несподіванкою" це не було, по них працюють, йде бій. Більше інформації напишу пізніше".

Згодом телеграмканал повідомив, що бій закінчився, особливо не розпочавшись.

Зазначається, що кілька днів тому ціла рота 24 морської піхоти відмовилася виконувати сьогоднішнє "велике" завдання. В результаті залишилися живими. А от ці, що плавали біля Конки, позапланово "полетіли до Кобзона". Обстріл Антонівського мосту тим часом триває, але вже не з такою силою.

Битва за острови Дніпра

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, армія РФ регулярно атакує деокуповану частину Херсонщини ударними дронами. Раніше голова Херсонської ОВА Олександра Прокудін повідомляв, що Росія готує масштабний наступ на Херсон: вже підготовлено 300 човнів для перетину річки.

Речник південних сил Української добровольчої армії Сергій Братчук в коментарі TSN.ua заявив, що російські війська намагаються захопити річкові острови Дніпра, битва за які, наголошуємо, триває вже давно. У коментарі "Суспільному" речник Сил оборони півдня також додав, що за даними розвідки, росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей. Рашисти залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурнську косу ще на початку осені.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в коментарі ТСН.ua розповів, що Збройними силами України була сформована Дніпровська флотилія. Таку ж річкову флотилію сформував і ворог. А битви за острови на Дніпрі можна назвати війною спецпризначенців, як українських, так і російських. Операції на островах півдня Дніпра є однією з найскладніших форм бойових дій. Причини цього лежать як у фізичній природі місцевості, так і у стратегічному значенні регіону. Річка Дніпро і її розгалуження створюють численні водні перепони. Переміщення військових підрозділів і техніки можливе лише за допомогою плавзасобів, що уповільнює темпи операцій. Острови зазвичай мають малу площу, низьку рослинність і обмежену інфраструктуру, що ускладнює укриття від обстрілів та авіації противника. Постачання боєприпасів, води, продовольства і медичної допомоги на острови – також величезний виклик. Окрім того, є високий ризик втрат під час транспортування через водні рубежі. А узбережжя та шляхи пересування на островах часто заміновані, що створює ризики навіть для підготовлених військ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЗА 3 РОКИ ВПЕРШЕ ТАКИЙ ЖАХ": РОСІЯНИ ПРОРИВАЛИСЯ ДО ХЕРСОНА! Місто здригнулося від вибухів!

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