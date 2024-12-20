Россияне пытались прорваться в Херсон: "За 3 года впервые такой ужас"

Такой атаки на Херсон еще не было! Россияне обстреляли 44 населенных пункта Херсонщины за последние сутки. А сами жители Херсона проснулись от мощных ударов "Градами" по жилым домам. Также враг пытался штурмовать в районе Антоновского моста.

Обо всем этом – в эксклюзиве TSN.ua.

Обстрел Херсона

Российские военные на рассвете 20 декабря обстреляли Херсон. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Впоследствии он уточнил, что обстрел города продолжается, пострадали гражданские и зафиксировано много попаданий в многоквартирные жилые дома. В частности, повреждено не менее пяти многоэтажек, восемь частных домов, админздание, лицей. Позже Мрочко сообщил о трех пострадавших и двух людях, которые, к сожалению, погибли:

"В тяжелом состоянии доставлен в больницу 76-летний херсонец... Он получил минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки. Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами. В настоящее время врачи его обследуют. Третий пострадавший в результате вражеских обстрелов Херсона доставлен в больницу. У 44-летнего мужчины взрывная травма и травматическая ампутация пальцев правой руки. Стало известно о втором погибшем в результате сегодняшней атаки рашистов на нашу громаду. В Центральном районе травмы, несовместимые с жизнью, получил 75-летний мужчина".

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что Херсон находится под массированным обстрелом российской артиллерии, и призвал находиться в укрытиях. Кроме того, он заявил о ДРГ, которые пытались продвинуться в направлении Херсона.

Прокудин также сообщил, что РФ обстреляла 44 населенных пункта Херсонщины за последние сутки. Российские военные били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 12 многоэтажек и семь частных домов. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 18 – получили ранения.

Оккупанты устроили в Херсоне ад. Взрывы прозвучали во всех районах областного центра. Враг целенаправленно атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру. "За три года впервые такой ужас", – так херсонцы, жилье которых было сегодня под ударом со стороны российских террористов, вспоминают утро.

60 тыс. жителей Херсонщины остались без света

Из-за массированных российских обстрелов в Херсонской области без электроснабжения осталось до 60 тыс. абонентов. Повреждение объектов критической инфраструктуры привело к обесточиванию потребителей в некоторых микрорайонах Херсона. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить свет в домах.

Штурм правобережья Херсона

Утром 20 декабря российская армия пыталась штурмовать правобережье Херсона. Об этом пишет также и телеграм-канал "Николаевский Ванек". Две штурмовые группы предприняли попытки занять район Антоновского моста под шквальным огнем артиллерии. Наступление не увенчалось успехом. Ударные группы уничтожены. В районе Херсона была обнаружена куча разведывательных дронов:

"Штурмовые группы в районе Олешек пытаются двигаться ближе к Антохе под прикрытием этого самого обстрела, развед. Пи*оры висят преимущественно над отрезком от Антохи до Конковского моста. "Неожиданностью" это не было, по ним работают, идет бой. Больше информации напишу позже".

Впоследствии телеграм-канал сообщил, что бой закончился, особо не начавшись.

Отмечается, что несколько дней назад целая рота 24 морской пехоты отказалась выполнять сегодняшнюю "большую" задачу. В результате остались живы. А вот те, что плавали у Конки, внепланово "улетели к Кобзону". Обстрел Антоновского моста в это время продолжается, но уже не с такой силой.

Битва за острова Днепра

Российские военные регулярно разными видами вооружения – ударными БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗО – атакуют украинские регионы. В частности, армия РФ регулярно атакует деоккупированную часть Херсона ударными дронами. Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что Россия готовит масштабное наступление на Херсон: уже подготовлено 300 лодок для пересечения реки.

Представитель южных сил Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии TSN.ua заявил, что российские войска пытаются захватить речные острова Днепра, битва за которые, подчеркиваем, продолжается уже давно. В комментарии "Суспильному" представитель Сил обороны юга также добавил, что по данным разведки, россияне сейчас тренируют форсировочные штурмовые группы на полигонах на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Рашисты привлекают к этим тренировкам катера так называемой Днепровской флотилии, дивизион которых был переброшен на Тендровскую и Кинбурнскую косу еще в начале осени.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии ТСН.ua рассказал, что Вооруженными силами Украины была сформирована Днепровская флотилия. Такую же речную флотилию сформировал и враг. А битвы за острова на Днепре можно назвать войной спецназовцев, как украинских, так и российских. Операции на островах юга Днепра являются одной из самых сложных форм боевых действий. Причины этого лежат как в физической местности, так и в стратегическом значении региона. Река Днепр и ее разветвление создают многочисленные водные преграды. Перемещение военных подразделений и техники возможно только с помощью плавсредств, что замедляет темпы операций. Острова обычно имеют малую площадь, низкую растительность и ограниченную инфраструктуру, что затрудняет укрытие от обстрелов и противника. Снабжение боеприпасов, воды, продовольствия и медицинской помощи на острова – также огромный вызов. Кроме того, высок риск потерь во время транспортировки через водные рубежи. Побережье и пути передвижения на островах часто заминированы, что создает риски даже для подготовленных войск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ЗА 3 ГОДА ВПЕРВЫЕ ТАКОЙ УЖАС": РОССИЯ ПРОРИВАЛИСЬ К ХЕРСОНУ! Город содрогнулся от взрывов!

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