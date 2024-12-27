Наступ на Херсон: Братчук розповів про плани ворога

Армія РФ не має ресурсу для повноцінного наступу на Херсон. Окупанти в інфопросторі намагаються масштабувати ці дії.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає "Київ24".

"У Росії наразі немає можливості форсувати річку Дніпро, вони не дійдуть навіть до середини", - сказав він.

З його слів, ситуація на Південному напрямку складна, але контрольована. Командуванню відомо про ресурсність ворога.

Нагадаємо:

20 грудня російська армія здійснила найбільший за останні роки артилерійський обстріл житлових кварталів Херсона. Російські військові також спробували форсувати Дніпро і висадитись біля міста.

Міська влада Херсона повідомила, що потужний обстріл почався приблизно о 5 ранку. Під вогонь потрапили усі райони, а також околиці міста.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що через масовані російські обстріли без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

На початку грудня місцева влада і військове командування заявили, що Росія планує наступальну операцію для захоплення Херсона. Це місто українські війська звільнили на початку листопада 2022 року. Але Росія досі вважає його своїм.

Зокрема, Олександр Прокудін наводив дані, що російська армія вже зібрала 300 човнів, щоб форсувати Дніпро на херсонському напрямку.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин підтвердив це і зауважив, що війська РФ дійсно тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей.

Вони залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурнську косу ще на початку осені. Росіяни відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп.

Оперативне командування "Південь" наголошує, що в останні дні російські війська вдаються до штурмів "острівної зони" на Дніпрі, але успіхів не мають.