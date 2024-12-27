В НАТО відреагували на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі

НАТО збільшить свою військову присутність у Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своєму дописі в соцмережі Х.

Він провів розмову з президентом Фінляндії Александером Стуббом щодо розслідування можливих диверсій у цьому регіоні. Рютте оголосив про збільшення військової присутності НАТО в Балтійському морі.

"Висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО збільшить свою військову присутність у Балтійському морі", – зазначив Рютте.

Нагадаємо, в Балтійському морі було пошкоджено електрокабель між двома країнами НАТО.

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