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Ольга Фреймут повернулася до України та возз'єдналася зі старшою донькою

Ольга Фреймут повернулася до України та возз'єдналася зі старшою донькою

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Родина проводить новорічні свята на Батьківщині.

Українська телеведуча Ольга Фреймут повернулася до України із Великої Британії.

Так, у період зимових свят не лише ведуча, але й її 18-річна донька Злата Мітчелл, приїхали з-за кордону додому. У своєму фотоблогу Фреймут показалася в улюбленому закладі на київському Подолі в компанії працівників. І додала, що візити до кав'ярні є її ранковим ритуалом.

Ольга Фреймут / ©
Ольга Фреймут

Тим часом Злата також показала улюблений нею Поділ. Спершу блогерка показалася за кермом автівки, а потім вийшла прогулятися затишними вулицями. На своїй сторінці в Instagram старша донька Фреймут поділилася не лише фото архітектури, але й свої емоціями. Вона зізналася, що дуже рада побувати на рідній землі.

"Ох, як я сумувала за тобою, мій дім!", - розчулила Мітчелл.

Злата Мітчелл / ©
Злата Мітчелл
Злата Мітчелл / ©
Злата Мітчелл

Цікаво, що попри перебуванні родини у Києві, спільних фото вони не публікують. Зазначимо, що до столиці Оля Фреймут приїхала з Великої Британії, а її 18-річна донька – із США. А нещодавно ведуча розповіла про ще одну рідну людину – брата Миколу. Зірка показала родича, який воює на передовій.

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