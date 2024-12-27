Ольга Фреймут вернулась в Украину и воссоединилась со старшей дочерью

Украинская телеведущая Ольга Фреймут вернулась в Украину из Великобритании.

Так, в период зимних праздников не только ведущая, но и ее 18-летняя дочь Злата Митчелл приехали из-за границы домой. В своем фотоблоге Фреймут показалась в любимом заведении на киевском Подоле в компании работников. И добавила, что визиты в кафе являются ее утренним ритуалом.

Ольга Фреймут

Тем временем Злата также показала любимый ею Подол. Сначала блогерша показалась за рулем автомобиля, а потом вышла прогуляться по знакомым улицам. На своей странице в Instagram старшая дочь Фреймут поделилась не только фотографиями архитектуры, но и своими эмоциями. Она призналась, что очень рада побывать на родной земле.

"Ох, как я скучала по тебе, мой дом!", — растрогала Митчелл.

Злата Митчелл

Злата Митчелл

Интересно, что, несмотря на пребывание семьи в Киеве, общих фото они не публикуют. Отметим, что в столицу Оля Фреймут приехала из Великобритании, а ее 18-летняя дочь из США. А недавно ведущая рассказала о еще одном родном человеке – брате Николае. Звезда показала родственника, воюющего на передовой.

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