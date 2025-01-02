Ученые назвали худший год в истории

Одним из самых трагических периодов стала пандемия испанского гриппа 1918 года, которая унесла жизни до 100 миллионов человек. Не менее разрушительной была и Черная Смерть в середине XIV века, унесшая жизни до половины населения Европы. Однако многие историки считают, что 536 год нашей эры стал самым катастрофическим в мире.

Об этом сообщило издание Greek Reporter.

Извержения вулканов, вероятно, в Исландии, загрязнили атмосферу пеплом и обломками, что вызвало 18-месячный период темноты на Северном полушарии. Этот природный катаклизм вызвал резкое похолодание на 1,5-2,5°C, что привело к неурожаю и массовому голоду в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Население стало уязвимым к болезням, кульминацией которых стало появление чумной эпидемии 541 года, известной как чума Юстиниана. Эта чума уничтожила от трети до половины населения Восточной Римской империи. Историк Майкл Маккормик назвал 536 год «начало одного из худших периодов для жизни». По словам византийского историка Прокопия, солнце излучало свет без яркости, как луна, в течение целого года, и даже летом в Китае падал снег, а в Ирландии произошел массовый голод.

Исследование под руководством Михаэля Сигла из Бернского университета обнаружило, что вулканические извержения стали причиной экстремальных похолоданий в VI веке. Три крупных извержения, произошедшие между 535 и 547 годами. Экологические катастрофы привели к экономическому застою в Европе, который продолжался до 640 года нашей эры.

Напомним, археологи обнаружили 115 000-летние человеческие следы там, где их не должно было быть.

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