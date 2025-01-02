В выгребной яме, которой пользовались 600 лет назад, обнаружили уникальные предметы

Все находки будут отправлены для стабилизации, консервации и дальнейшего изучения.

В городе Алкмар в Нидерландах при строительстве подземного мусорного контейнера была обнаружена выгребная яму, которой пользовались между 1450 и 1558 годами. Археологи обследовали ее и обнаружили уникальные предметы древнего быта.

Об этом сообщает издание Heritage Daily.

Выдающаяся находка – деревянный ботинок, так называемое сабо. Городская археологиня Нэнси де Йонг объяснила, что на территории Нидерландов и Бельгии было найдено лишь 44 сабо, но все они в гораздо худшем состоянии.

"Большинство сабо имеют сельскую, грубую модель. Но этот элегантный и имеет двойной каблук: что-то вроде городских сабо", – отметила она.

Еще одна уникальная находка – мерка для зерна из тонкого дуба. В Бельгии и Нидерландах найдено всего пять фрагментов зерновых мерок.

Мерки были известны только по описаниям и изображениям, что делает находку в Алкмаре особенно ценной – как первый относительно невредимый образец.

Все находки будут отправлены для стабилизации, консервации и дальнейшего изучения. По возможности их попытаются восстановить и экспонировать в музее.

Напомним, в Мексике археологи случайно обнаружили огромный город мая спустя многие столетия после его исчезновения под покровом джунглей.

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