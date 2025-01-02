У вигрібній ямі, якою користувались 600 років тому, знайшли унікальні предмети

Всі знахідки будуть відправлені для стабілізації, консервації та подальшого вивчення.
У місті Алкмар в Нідерландах під час будівництва підземного сміттєвого контейнера було виявлено вигрібну яму, якою користувалися між 1450 і 1558 роками. Археологи обстежили її та знайшли унікальні предмети давнього побуту.
Про це повідомляє видання Heritage Daily.
Найвизначніша знахідка – дерев'яний черевик, так зване сабо. Міська археологиня Ненсі де Йонг пояснила, що на території Нідерландів і Бельгії було знайдено лише 44 сабо, але всі вони в значно гіршому стані.
"Більшість сабо мають сільську, грубу модель. Але цей елегантний і має подвійний каблук: щось на зразок міських сабо", – зазначила вона.
Ще одна унікальна знахідка - мірка для зерна з тонкого дуба. У Бельгії та Нідерландах знайдено лише п'ять фрагментів зернових мірок.
Мірки були відомі лише за описами та зображеннями, що робить знахідку з Алкмару особливо цінною – як перший відносно неушкоджений зразок.
Всі знахідки будуть відправлені для стабілізації, консервації та подальшого вивчення. За можливості, їх спробують відновити та експонувати в музеї.
Нагадаємо, у Мексиці археологи випадково знайшли величезне місто мая через багато століть після його зникнення під покровом джунглів.
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