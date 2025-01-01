Зеленський відреагував на теракт в США

Президент України Володимир Зеленський засудив терористичний акт в Новому Орлеані, внаслідок якого загинуло півтора десятка людей, які на вулиці відзначали Новий рік, та ще багато - постраждало.

Про це він написав на платформі Х.

“Ми в Україні шоковані звісткою про напад у Новому Орлеані, США, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень”, - йдеться у дописі.

Український президент висловив переконання, що винуватців, які спланували цей напад, буде притягнуто до відповідальності.

“Насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця в нашому світі, і з ними не можна миритися”, - написав він.

Володимир Зеленський від імені всіх українців висловив найщиріші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим.

“Україна підтримує американський народ і засуджує насильство”, - наголосив президент.

Нагадаємо, 1 січня в американському місті Новому Орлеані водій пікапа в'їхав у натовп під час святкування Нового року на вулиці Бурбон. Невдовзі було встановлено, що за кермом автомобіля перебував 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин США з Техасу, який загинув у перестрілці з поліцією. В його автомобілі було виявлено прапор ІДІЛ. ФБР працює над встановленням його можливих зв'язків із терористичними організаціями.

Читайте також: