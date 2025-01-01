Зеленский отреагировал на теракт в США

Президент Украины Владимир Зеленский осудил террористический акт в Новом Орлеане, в результате которого погибли полтора десятка человек, которые на улице отмечали Новый год, и еще многие — пострадали.

Об этом он написал на платформе X.

"Мы в Украине шокированы известием о нападении в Новом Орлеане, США, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения", — говорится в сообщении.

Украинский президент выразил убеждение, что виновники, спланировавшие это нападение, будут привлечены к ответственности.

"Насилию, терроризму и каким-либо другим угрозам человеческой жизни нет места в нашем мире, и с ними нельзя мириться", — написал он.

Владимир Зеленский от имени всех украинцев выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

"Украина поддерживает американский народ и осуждает насилие", — подчеркнул президент.

Напомним, 1 января в американском городе Новом Орлеане водитель пикапа въехал в толпу во время празднования Нового года по улице Бурбон. Вскоре было установлено, что за рулем автомобиля находился 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса, погибший в перестрелке с полицией. В его автомобиле был обнаружен флаг ИГИЛ. ФБР работает над установлением возможных связей с террористическими организациями.

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