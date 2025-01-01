В баре в Черногории произошла стрельба: погибли 7 человек, в том числе 2 детей

В городе Цетине в Черногории произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек.

По меньшей мере, семь человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в Черногории.

Об этом сообщают черногорские издания Vijesti и RTCG.

Инцидент произошел в городе Цетине. В местном баре произошла потасовка, после которой злоумышленник достал оружие и выстрелил. После этого он направился в другое место, где убил двоих детей владельца таверны и его жену, а затем скрылся.

Полиция призвала жителей города сохранять спокойствие и не покидать свои дома.

"Сообщаем, что это событие является ситуативным, которое не является результатом расстрела организованных преступных группировок повышенной опасности. Для урегулирования этой кризисной ситуации на место были направлены спецподразделения полиции", – говорится в сообщении.

Нападающего зовут Ацо Мартинович. Согласно текущим сведениям, Мартинович не связан ни с одной преступной группой, но ранее он был признан человеком аффективного поведения и был арестован за незаконное хранение оружия.

Население Цетине – всего лишь около 15 тыс. лиц. Однако город является историческим и культурным центром Черногории и первой столицей.

Напомним, в 2022 году в результате массовой стрельбы в Черногории погибли 11 человек, в том числе двое детей и вооруженный мужчина. Также были ранены шесть человек.

Несмотря на строгие законы о владении оружием, Западные Балканы, включающие Сербию, Черногорию, Боснию, Албанию, Косово и Северную Македонию по-прежнему наполнены оружием. Большинство из них – со времен кровавых войн 90-х годов.

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