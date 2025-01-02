Ракетные дроны в Черном море уничтожили два вертолета РФ: детали от ГУР

Пока это абсолютный рекорд.

В Черном море у временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения Group 13 провели блестящую операцию против врага. Так, с помощью оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 были уничтожены два российских вертолета Ми-8.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы.

"Еще один российский вертолет потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться", – говорится в сообщении.

Напомним, Z-каналы сообщают об уничтожении над Черным морем сразу двух российских вертолетов Ми-8 с экипажами.

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