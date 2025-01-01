Херсон снова под обстрелом: есть погибший

Путинская армия 1 января 2025 около 10:00 обстреляла Херсон.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, ранение получила 76-летняя женщина.

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Позже руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате утренних обстрелов РФ Днепровского района Херсона погиб мужчина.

"Первое новогоднее утро стало последним для херсонца, личность которого сейчас выясняют. В результате вражеского удара по Днепровскому району Херсона ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Мои соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря, россияне атаковали с дрона маршрутное такси в Херсоне.

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