Херсон знову під обстрілом: є загиблий

Путінська армія 1 січня 2025 року близько 10:00 обстріляла Херсон.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, поранення отримала 76-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, контузія та уламкове поранення. Наразі вона перебуває у лікарні.

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Пізніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу РФ Дніпровського району Херсона загинув чоловік.

"Перший новорічний ранок став останнім для херсонця, особу якого зараз з'ясовують. Внаслідок ворожого удару по Дніпровському району Херсона поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня, росіяни атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні. У момент ворожого удару в салоні транспортного засобу перебували четверо осіб.

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