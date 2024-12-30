Захватчики атаковали дроном Херсонщину: ранены два человека — ОВА

Российские захватчики около 21:30 атаковали беспилотником населенный пункт Антоновка Херсонской области.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской ОВА.

В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 62-летние мужчина и женщина.

"У пострадавшего диагностировали взрывную травму и обломочные ранения ног. У его жены контузия и перелом голеней", — говорится в сообщении.

Сообщается, что обоих пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Николаеве из-за атаки БпЛА загорелась крыша многоэтажки.

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