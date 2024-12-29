В возрасте 100 лет скончался бывший президент США Джимми Картер

В США умер Джимми Картер, 39 президент страны и лауреат Нобелевской премии мира. В октябре ему исполнилось 100 лет, и он был самым старым из всех президентов США в истории.

Об этом сообщает The Washington Post.

Смерть Картера подтвердил его сын, однако причину не уточнил. Еще в феврале 2023 года Центр Картера сообщил, что экспрезидент решил прекратить лечение после ряда госпитализаций и провести последние дни дома под наблюдением.

В последние годы Картер сражался с агрессивной формой меланомы, метастазы которой распространились на печень и мозг.

Фото: Associated Press

Джимми Картер стал 39 президентом США в 1977 году. Одним из ключевых достижений его каденции стали Кемп-Дэвидские соглашения между Египтом и Израилем, заложившие основу для мира на Ближнем Востоке.

Однако второй срок Картеру не удалось выиграть из-за ряда кризисов: экономической рецессии, высокой инфляции, безработицы и энергетической нестабильности. Особенно негативно на его репутацию повлиял иранский кризис 1979, когда в Тегеране был взят в заложники американских дипломатов.

Несмотря на трудности президентства, Картер получил признание после завершения политической карьеры. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира за весомый вклад в продвижение мира, защиту прав человека и урегулирование конфликтов в мире.