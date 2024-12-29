У віці 100 років помер колишній президент США Джиммі Картер

У США помер Джиммі Картер, 39-й президент країни та лауреат Нобелівської премії миру. У жовтні йому виповнилося 100 років, і він був найстарішим із усіх президентів США за історію.

Про це повідомляє The Washington Post.

Смерть Картера підтвердив його син, однак причину не уточнив. Ще у лютому 2023 року Центр Картера повідомив, що експрезидент вирішив припинити лікування після низки госпіталізацій і провести останні дні вдома під хоспісним наглядом.

В останні роки Картер боровся з агресивною формою меланоми, метастази якої поширилися на печінку та мозок.

Фото: Associated Press

Джиммі Картер став 39-м президентом США у 1977 році. Одним із ключових досягнень його каденції стали Кемп-Девідські угоди між Єгиптом та Ізраїлем, що заклали основу для миру на Близькому Сході.

Однак другий термін Картеру не вдалося виграти через низку криз: економічну рецесію, високу інфляцію, безробіття та енергетичну нестабільність.

Особливо негативно на його репутацію вплинула іранська криза 1979 року, коли в Тегерані було взято у заручники американських дипломатів. Попри труднощі президентства, Картер здобув визнання після завершення політичної кар’єри. У 2002 році він отримав Нобелівську премію миру за вагомий внесок у просування миру, захист прав людини та врегулювання конфліктів у світі.

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