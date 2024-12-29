На скільки років війни вистачить солдатів у Росії: генерал Наєв підрахував

Протягом 2024 року контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб.

Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще 8-10 років за такого мобілізаційного ресурсу, який має держава-агресорка.

Такими підрахунками поділився екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, російська армія наразі налічує понад 2 мільйони осіб, з яких півтора мільйона — військовослужбовці.

Протягом 2024 року, зазначив Наєв, контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб, з яких 65 тисяч — колишні ув'язнені.

“Резерв для швидкого поповнення втрат перебуває на рівні 40 тисяч осіб [щомісяця]", — каже він.

Окрім того Сергій Наєв повідомив, що 2024 року в російській армії було створено близько 15 полків контролю території та триває створення двох мотострілецьких дивізій.

Проблеми із забезпеченням російської армії військовою технікою, через її втрати в Україні, держава-агресорка відчує швидше, ніж із живою силою - до 2026 року.

"Командування РФ змушене знімати зі зберігання техніку, яка була на складах. У них було 12 000 танків і близько 10 000 бронемашин старого зразка. Сили оборони України активно знищують ворожу техніку, тому вони обмежують використання бронетанкових колон під час штурмів", — зазначив Наєв.

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко раніше заявив, що РФ має намір воювати протягом всього 2025 року. Також вона хоче зберігати можливість вести війну протягом кількох років.

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