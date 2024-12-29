Зеленський обрав кандидатуру військового омбудсмена: що відомо

Глава держави Володимир Зеленський обрав кандидатуру уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Указ буде опублікований завтра, 30 грудня.

Про це президент повідомив у своєму щоденному відеозверненні.

За словами Зеленського, він обрав "сильну кандидатуру", яка "здатна буде захищати права наших воїнів" та зможе "справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів".

"Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмена. Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства – багато було поглядів. Підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів", - повідомив президент.

Вже після цього буде запущено інституції омбудсмена, погоджений відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше.

"Я прошу Верховну Раду України та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена", - наголосив Зеленський.

Також президент згадав роботу застосунку "Армія+", "який теж уже допомагає у розв’язанні деяких проблемних і дуже чутливих питань наших військових", а також "важливе рішення Америки на підтримку України".

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, скільки триватиме підготовка військових до участі у бойових діях. Наразі військове командування працює над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці.

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