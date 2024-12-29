Росіяни атакують безпілотниками: де є небезпека

Ввечері неділі, 29 грудня, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни.

Про це повідомило Командування Повітряних сил, а також стало відомо з карти тривог.

Перші російські дрони зафіксували близько 19:16. Вони заходили з Донеччини на Дніпропетровщину. Далі БпЛА були на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя. Вони рухалися на захід.

Після 20:00 нова група дронів з'явилася на півночі Донеччини - курсом на північ. Згодом ПС попередили про безпілотники, що рухалися на Дніпро зі сходу.

Зауважимо, що станом на 20:53 повітряну тривогу оголошено у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну.

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