Росіяни атакують безпілотниками: де є небезпека

У низці областей - тривога.
Ввечері неділі, 29 грудня, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни.
Про це повідомило Командування Повітряних сил, а також стало відомо з карти тривог.
Перші російські дрони зафіксували близько 19:16. Вони заходили з Донеччини на Дніпропетровщину. Далі БпЛА були на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя. Вони рухалися на захід.
Після 20:00 нова група дронів з'явилася на півночі Донеччини - курсом на північ. Згодом ПС попередили про безпілотники, що рухалися на Дніпро зі сходу.
Зауважимо, що станом на 20:53 повітряну тривогу оголошено у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну.
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