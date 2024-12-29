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Експерт повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну

Експерт повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну

Ракетний удар по Україні. / Фото: ТСН.ua

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Існує велика ймовірність, що на Новий рік та у найближчі дні армія Російської Федерації може спробувати завдавати ракетних ударів по Україні. 

Таку думку висловив експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Він наголосив, що окупанти полюбляють символізм. Зокрема, про це свідчить ракетний обстріл на різдво, 25 грудня.

"Ворог буде розраховувати, що у свята наші системи ППО розслаблені, морально втрачають пильність, бо за розрахунком росіян, спілкуються з сім'ями, святкові заходи. Але це формальна теорія росіян – насправді пильність є і буде… Свята на жаль, для нас будуть небезпечними", – припустив він.

Також Тимочко згадав заяву української розвідки про те, що росіяни накопичили близько 1500 тис. ракет.

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