Эксперт сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину

Россия накопила значительное количество ракет.
Существует большая вероятность, что на Новый год и в ближайшие дни армия Российской Федерации может попытаться наносить ракетные удары по Украине.
Такое мнение высказал эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы – Украина".
Он подчеркнул, что оккупанты любят символизм. В частности, об этом свидетельствуют ракетные обстрелы на рождество, 25 декабря.
"Враг будет рассчитывать, что по праздникам наши системы ПВО расслаблены, морально теряют бдительность, потому что по расчету россиян, общаются с семьями, праздничные мероприятия. Но это формальная теория россиян – на самом деле бдительность есть и будет… Праздники к сожалению, для нас будут опасными", – предположил он.
Также Тимочко вспомнил заявление украинской разведки о том, что россияне накопили около 1500 тысяч. ракет.
Напомним, разведка Британии раскрыла детали новой тактики российских ракетных ударов. В частности, отмечается, что агрессорка Россия совершает более редкие, но более масштабные атаки.
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