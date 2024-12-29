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Эксперт сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину

Эксперт сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину

Ракетный удар по Украине. / Фото: ТСН.ua

Россия накопила значительное количество ракет.

Существует большая вероятность, что на Новый год и в ближайшие дни армия Российской Федерации может попытаться наносить ракетные удары по Украине.

Такое мнение высказал эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Мы – Украина".

Он подчеркнул, что оккупанты любят символизм. В частности, об этом свидетельствуют ракетные обстрелы на рождество, 25 декабря.

"Враг будет рассчитывать, что по праздникам наши системы ПВО расслаблены, морально теряют бдительность, потому что по расчету россиян, общаются с семьями, праздничные мероприятия. Но это формальная теория россиян – на самом деле бдительность есть и будет… Праздники к сожалению, для нас будут опасными", – предположил он.

Также Тимочко вспомнил заявление украинской разведки о том, что россияне накопили около 1500 тысяч. ракет.

Напомним, разведка Британии раскрыла детали новой тактики российских ракетных ударов. В частности, отмечается, что агрессорка Россия совершает более редкие, но более масштабные атаки.

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