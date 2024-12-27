Курс валют на 30 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта подорожала.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 30 декабря. После выходных доллар и евро стремительно взмыли вверх. Стоимость злотого тоже выросла.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,94 (+10 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,74 (+24 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,22 (+2 коп.)
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон, который откладывает повышение налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) до 1 января 2025 года. Сколько налогов придется уплатить предпринимателям в новом году – читайте в материале ТСН.ua.