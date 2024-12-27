Курс валют на 30 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 30 декабря. После выходных доллар и евро стремительно взмыли вверх. Стоимость злотого тоже выросла.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,94 (+10 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,74 (+24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,22 (+2 коп.)

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон, который откладывает повышение налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) до 1 января 2025 года. Сколько налогов придется уплатить предпринимателям в новом году – читайте в материале ТСН.ua.

Зеленский подписал закон о повышении налогов

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