Налоги для ФЛП в Украине: сколько придется заплатить в 2025 году

Новые ставки налогов и отчетности будут действовать с нового года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отсрочивающий повышение налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) до 1 января 2025 года.

Сколько налогов придется уплатить предпринимателям в новом году – читайте в материале ТСН.ua.

"Исторические изменения" для ФЛПов

Закон об историческом повышении налогов Зеленский подписал 28 ноября, в силу он вступил на следующий день. Основные изменения касались ставки военного сбора, налога на прибыль для банков и введения ежемесячной отчетности.

В среду, 25 декабря Зеленский подписал закон, регулирующий нормы выплаты налогов после их исторического повышения. Он откладывает введение новых налоговых изменений для ФЛП до 1 января 2025 года, вместо предварительно запланированного 1 октября 2024 года.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в своем Телеграмм-канале также подтвердил это:

"Законопроект 9319 подписан. Повышение для ФЛП вступает в силу с 1 января. Все как обещал", – написал он.

Таким образом, повышенные налоги для ФЛП начнут действовать с 1 января 2025 года.

В целом подписанный сегодня президентом закон предусматривает:

отмена налогообложения задним числом;

для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025 года;

для доходов по результатам годового декларирования за 2024 год будет применяться ставка 1,5% (кроме сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года);

предусмотрено предоставление льгот по военному сбору для ФЛП на временно оккупированных территориях, ФЛП военнослужащих, ФЛП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом;

предусмотрена отмена военного сбора для е-резидентов;

возможность зачисления уплаченного ФЛП военного сбора в счет минимального налогового обязательства и другие уточняющие положения.

Единый налог и лимиты доходов и ЕСВ

По данным Фонда развития предпринимательства ставки единого налога и лимиты доходов для "упрощенцев" составят:

Первая группа: ставка единого налога – 302,80 гривен в месяц (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Вторая группа: ставка единого налога – 1,6 тысяч гривен в месяц (20% от минимальной заработной платы).

Третья группа: Ставка единого налога – 5% дохода (или 3% для плательщиков НДС).

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С 1 января 2025 года ФЛП обязаны платить единый социальный взнос (ЕСВ), ведь отменяется льгота, позволявшая ФЛПам не платить ЕСВ во время военного положения.

Издание Chas News сообщает, что пояснительной записке к проекту бюджета на 2025 год, для дополнительного наполнения бюджетов фондов социального и пенсионного обеспечения, согласно Бюджетной декларации на 2025—2027 годы, предусмотрено "возобновление уплаты единого социального взноса физическими лицами, предпринимателями,, избравших упрощенную систему налогообложения, лицами, занимающимися независимой профессиональной деятельностью и членами фермерских хозяйств".

Минимальный платеж составит 1760 гривен в месяц (22% от минимальной заработной платы), а максимальная база начисления ЕСВ: Временно увеличивается до 20 минимальных зарплат, то есть 160 000 гривен, что устанавливает максимальный месячный взнос на уровне 35 200 гривен.

Исключение составляют ФЛП, находящиеся на временно оккупированных территориях.

Военный сбор

ФЛП первой, второй и четвертой группы будут платить 800 гривен в месяц (10% от минимальной заработной платы). Третья группа: 1% от дохода, сообщает Фонд развития предпринимательства.

Стоит отметить, что эта норма будет действовать с 1 января 2025 года до конца года, в котором будет отменено военное положение.

Стоит добавить, что с 2025 года вводится ежемесячная отчетность для ФЛП по наемным работникам, вместо квартальной. Также обновляются формы отчетности по единому налогу, включающие информацию об уплате военного сбора.

Налоги для ФЛП третьей группы

Физические лица-предприниматели третьей группы единого налога уплачивают несколько видов налогов. К ним относятся: единый налог, ЕСВ и сбор.

Ставка единого налога составляет 3 или 5% от суммы дохода каждого квартала.

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Уровень ставки единого налога может быть разным:

если ФЛП является налогоплательщиком, то на текущий год она составляет 3%.

если же ФЛП не является плательщиком НДС, то ставка – 5% от суммы дохода

Поэтому если лицо выбирает такой вид налога, ему необходимо дополнительно зарегистрироваться плательщиком НДС.

Также физические лица-предприниматели должны уплачивать единый социальный взнос. Он составляет 22% от минимальной заработной платы. Поскольку в 2024 году минимальный размер зарплаты в Украине – 8 тысяч гривен, то ЕСВ составляет 1,760 тысячи гривен.

Кроме этого, ФЛП третьей группы по единому налогу также должен уплачивать и военный сбор.

Это происходит независимо от того, является физическое лицо-предприниматель наемным работником или нет. Как наемный работник физическое лицо будет уплачивать 5% военного сбора, а в качестве ФЛП третьей группы единого налога – 1% от дохода.

Напомним, недавно ТСН.ua сообщал, что ФЛП массово закрываются после вступления в силу закона о повышении налогов, однако Данило Гетьманцев это опровергает.

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