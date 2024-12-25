Курс валют на 26 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 26 декабря. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 12 копеек и составляет 41,86 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,86 (-12 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,51 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,17 (-4 коп.)

Ранее речь шла о том, что гривна обваливается на глазах. Эксперты прогнозируют непростую неделю для курса валют.

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