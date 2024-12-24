Курсовая лихорадка: гривна обваливается на глазах, доллар стремительно растет

Гривна обваливается на глазах. Эксперты прогнозируют непростую неделю для курса валют.

Что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты? Чего ждать от курса на неделе – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

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Что происходит на рынке валют

Доллар в Украине начал быстро дорожать – шаткое равновесие, долгое время поддерживаемое Нацбанком, нарушилось. Средний безналичный курс дошел до 42 грн/доллар, а средний наличный оставил этот рубеж сзади. На прошлой неделе курс валют неприятно поразил тех, кто отложил после выходных покупку валюты: за один доллар наличными пришлось платить в среднем 42 грн и 3 коп. или на 10 коп. больше, чем к выходным. Самая высокая цена продажи доллара была 42,35 грн, самая низкая – 42,02 грн/доллар. Максимальный курс покупки составил 41,95 грн.

Курс наличного евро менялся по другому сценарию: с понедельника по среду (16-18 декабря) – рост в продаже и покупке в соответствии с 44,41 (+17 коп.) и 43,79 (+23 коп.) грн/евро, от четверга к воскресенью (19-22 декабря) – снижение до 44,17 (-24 коп.) и 43,46 (-23 коп.) грн/евро. То есть в итоге за неделю евровалюта даже подешевела на 10 коп.

На нелегальном рынке, по данным специализированных сервисов, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, ситуация была пестрой. В продаже доллар медленно дорожал, средний курс за пять дней вырос на 20 коп. с 41,90 до 42,10 грн/доллар. В покупке наблюдалась настоящая курсовая лихорадка: рост до 42,10, то падение до 41,80 грн/доллар. На воскресенье, 22 декабря, средний курс продажи доллара у менял пошел вверх и установился на уровне 42,35 грн/доллар (+45 коп. за неделю), средний курс покупки – 42,00 грн/доллар (-2 коп. за неделю ).

Курс евро после трехдневной стабильности на уровне 44,35 грн/евро в продаже и 42,10-42,15 по покупке вдруг обвалился в четверг до 44,08 и 43,85 грн/евро соответственно. К концу недели курс продажи вырос до 44,50 грн/евро (+15 коп. за неделю), курс покупки – до 44,15 (+20 коп. за неделю).

Нацбанк в течение недели заметно девальвировал гривну, курс доллара вырос на 32 коп., до 41,93 грн/доллар, четыре дня подряд каждый день были установлены новые рекорды обесценивания национальной валюты. На понедельник, 23 декабря, регулятор все же укрепил гривну на 5 копеек до 41,88 грн/доллар (+27 коп. за неделю).

Мнения экспертов

Примечательно, что финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что на украинском финансовом рынке действовали несколько разнонаправленных факторов, которые, наконец, сформировали текущий курс доллара. Главная причина того, что гривна начала быстро дешеветь – Нацбанк снизил объемы продаж валюты на межбанковском рынке. Безналичный курс дошел до 42 грн/доллар, но дальше регулятор его не пустил. Помогли такие факторы, как увеличение в конце года предложения валюты от экспортеров, выгодно продававших ее по высокому курсу и наоборот, снижение спроса со стороны покупателей.

А экономист Андрей Забловский добавил, что курс на наличном рынке вырос меньше, чем ожидалось.

"На межбанке была успешная попытка тестирования нового уровня курса – 42 грн/доллар. Но спрэд, то есть разница в курсах между безналичным и наличным рынками уменьшился почти вдвое, до 20-25 коп. за счет снижения спроса на наличную валюту как среди населения, так и и у предпринимателей"

Чего ждать от курса валют

Чего ждать от курса валют на этой неделе? Прогнозы экспертов разнятся. По мнению главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономиста Андрея Забловского, на неделе с 23 по 29 декабря курс наличного доллара стабилизируется на достигнутом уровне более 42 грн/доллар в связи с Рождеством и Новым годом.

"Ситуация традиционная: на конец года растет спрос на гривну для выплаты налогов и других выплат – премий, дивидендов и т.д., поэтому не стоит ожидать, что спрос на доллар увеличится, скорее, наоборот"

В свою очередь, член Украинского общества финансовых аналитиков, Андрей Шевчишин говорит, что неделя будет непростой.

"Возможны значительные колебания курса выше 42 грн/доллар из-за того, что Рождество (25 декабря) за границей – выходной день, и банковские операции с валютой будут ограничены. Межбанковский рынок в Украине пересечет отметку в 42 грн/доллар в продаже, регулятор, считаю, не будет этому мешать. которые уже имеем"

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул: многое будет зависеть от того, какой официальный курс гривны по отношению к доллару установит Национальный банк.

"Вероятнее всего, что девальвация гривны продолжится, и курс НБУ в ближайшие дни пересечет отметку 42 гривны за доллар. То есть средний наличный курс будет на уровне 42,25-42,40 грн/доллар"

Продавать или покупать валюту

Примечательно, что эксперты отмечают, что украинцы увеличили продажу наличной валюты, потому что курс выгоден. В период праздников этот тренд усилится. По словам Олега Пендзина, это едва ли не единственная ситуация, когда продажа валюты имеет смысл, потому что деньги будут сразу потрачены на подарки и тому подобное. В других случаях обмен долларов на гривны можно производить, например, для покупки гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), открытия гривневых депозитов или при крайней необходимости. Олег Пендзин подчеркнул, что финансовая ситуация в Украине пока способствует зарабатыванию доходов на гривневых инструментах – это депозиты и ОВГЗ.

"Сейчас можно уверенно делать прогнозы на три месяца вперед. Считаю, что к концу текущего года официальный курс доллара достигнет запланированных 42 грн и даже больше. Это, очевидно, повысит курсы безналичного и наличного доллара, но не настолько, чтобы валюта стала выгоднее даже за гривневые депозиты сроком действия три месяца, не говоря уже об ОВГЗ. сбережения, пусть их хранят".

Андрей Шевчишин указал на интересную альтернативу: что лучше – высокодоходные ОВГЗ, банковские депозиты, физически находящиеся вне контроля собственника, или наличная валюта, которая приносит доход только за счет роста ее курса по отношению к гривне, но в то же время доступна в любой момент. "В условиях войны доступ к своим средствам в режиме 24/7 тоже имеет большое значение, – считает Андрей Шевчишин. – Действительно, сейчас на долларах "под матрасом" заработать что-то существенное нереально. Они лишь сохраняют средства от полной потери в случае непредвиденной ситуации. Поэтому покупка сейчас наличных долларов или евро тоже имеет смысл", — объясняет эксперт.

Примечательно, что Андрей Забловский сообщил, что соотечественники понемногу переходят из доллара в евро. По данным Нацбанка, часть валютных депозитов в евро увеличилась за пять лет с 16 до 25%.

"Пока это малозаметный тренд, и он есть, за текущий год банковская статистика также показывает сокращение вкладов в долларах и незначительный рост депозитов в евро. Сложно прогнозировать, выгоднее ли сейчас покупать не дорожающий доллар, а дешевеющий евро, однако впоследствии может снова пойти вверх. Поэтому еще раз скажу: лучшее диверсификация сбережений: 40% – гривна, по 30% доллар и евро".

Для имеющих значительные средства эксперт предлагает также инвестиции в банковские металлы (золотые и серебряные слитки) и криптовалюту. Примечательно, что астролог Влад Росс сделал финансовый прогноз на 2025 год. Он предусматривает вероятный экономический коллапс и дал советы, что следует и не следует делать для того, чтобы сохранить финансовую стабильность. Особое внимание астролог обратил именно на цифровую валюту. Более того, Влад Росс сделал прогноз и относительно курса валют на 2025 год.

Ранее говорилось, что рост курса доллара 2025-го до 46-47 гривен – здоровый процесс для экономики Украины, что поможет товаропроизводителям сохранить конкурентоспособность.

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