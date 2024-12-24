Курсова лихоманка: гривня обвалюється на очах, долар стрімко росте

Гривня обвалюється на очах. Експерти прогнозують непростий тиждень для курсу валют.

Що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти? Чого очікувати від курсу на тижні – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ГРИВНЯ ОБВАЛЮЄТЬСЯ НА ОЧАХ! ЩО З ДОЛАРОМ І ЄВРО? ЯКИЙ КУРС БУДЕ НА НОВИЙ РІК?

Що відбувається на ринку валют

Долар в Україні почав швидко дорожчати – хитка рівновага, яку тривалий час підтримував Нацбанк, порушилась. Середній безготівковий курс дійшов до 42 грн/долар, а середній готівковий залишив цей рубіж позаду. Минулого тижня курс валют неприємно вразив тих, хто відклав на після вихідних купівлю валюти: за один долар готівкою довелося платити у середньому 42 грн і 3 коп. або на 10 коп. більше, ніж до вихідних. Найвища ціна продажу долара була 42,35 грн, найнижча - 42,02 грн/долар. Максимальний курс купівлі становив 41,95 грн.

Курс готівкового євро мінявся за іншим сценарієм: від понеділка до середи (16-18 грудня) – зростання у продажу й купівлі відповідно до 44,41 (+17 коп.) та 43,79 (+23 коп.) грн/євро, від четверга до неділі (19-22 грудня) – зниження до 44,17 (-24 коп.) та 43,46 (-23 коп.) грн/євро. Тобто у підсумку за тиждень євровалюта навіть здешевшала на 10 коп.

На нелегальному ринку, за даними спеціалізованих сервісів, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, ситуація була строкатою. У продажу долар повільно дорожчав, середній курс за п’ять днів виріс на 20 коп., з 41,90 до 42,10 грн/долар. У купівлі спостерігалась справжня курсова лихоманка: то зростання до 42,10, то падіння до 41,80 грн/долар. На неділю, 22 грудня, середній курс продажу долара у міняйлів пішов угору і встановився на рівні 42,35 грн/долар (+45 коп. за тиждень), середній курс купівлі – 42,00 грн/долар (-2 коп. за тиждень).

Курс євро після триденної стабільності на рівні 44,35 грн/євро у продажу і 42,10-42,15 у купівлі раптом обвалився у четвер до 44,08 і 43,85 грн/євро відповідно. На кінець тижня курс продажу виріс до 44,50 грн/євро (+15 коп. за тиждень), курс купівлі – до 44,15 (+20 коп. за тиждень).

Нацбанк протягом тижня помітно девальвував гривню, курс долара виріс на 32 коп., до 41,93 грн/долар, чотири дні поспіль щодня було встановлено нові рекорди знецінення національної валюти. На понеділок, 23 грудня, регулятор все ж зміцнив гривню на 5 копійок, до 41,88 грн/долар (+27 коп. за тиждень).

Думки експертів

Примітно, що фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що на українському фінансовому ринку діяли кілька різнонаправлених чинників, які врешті-решт сформували поточний курс долара. Головна причина того, що гривня почала швидко дешевшати – Нацбанк зменшив обсяги продаж валюти на міжбанківському ринку. Безготівковий курс дійшов до 42 грн/долар, але далі регулятор його не пустив. Допомогли такі чинники, як збільшення наприкінці року пропозиції валюти від експортерів, котрі вигідно продавали її за високим курсом і навпаки, зниження попиту з боку покупців.

А економіст Андрій Забловський додав, що курс на готівковому ринку виріс менше, ніж очікувалось.

"На міжбанку була успішна спроба тестування нового рівня курсу – 42 грн/долар. Та спред, тобто різниця в курсах між безготівковим і готівковим ринками зменшився майже вдвічі, до 20-25 коп. за рахунок зниження попиту на готівкову валюту як серед населення, так і у підприємців"

Чого очікувати від курсу валют

Чого очікувати від курсу валют цього тижня? Прогнози експертів відрізняються. На думку голови секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіста Андрія Забловського, на тижні від 23 до 29 грудня курс готівкового долара стабілізується на досягнутому рівні понад 42 грн/долар у зв’язку з Різдвом та Новим роком.

"Ситуація традиційна: на кінець року зростає попит на гривню для виплати податків та інших виплат – премій, дивідендів тощо, тому не варто очікувати, що попит на долар збільшиться, швидше навпаки"

В свою чергу, член Українського товариства фінансових аналітиків, Андрій Шевчишин говорить, що тиждень буде непростим.

"Можливі значні коливання курсу вище 42 грн/долар через те, що Різдво (25 грудня) за кордоном – вихідний день, і банківські операції з валютою будуть обмежені. Міжбанківський ринок в Україні перетне позначку у 42 грн/долар у продажу, регулятор, вважаю, не буде цьому заважати. Тому на готівковому ринку долар продовжить дорожчати вище за 42,22 грн/долар у середньому, які вже маємо"

А от член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив: багато залежатиме від того, який офіційний курс гривні до долара встановить Національний банк.

"Найвірогідніше, що девальвація гривні продовжиться, і курс НБУ в найближчі дні перетне позначку 42 гривні за долар. Тобто середній готівковий курс матимемо на рівні 42,25-42,40 грн/долар"

Продавати чи купувати валюту

Примітно, що експерти зазначають, що українці збільшили продаж готівкової валюти, бо курс вигідний. На період свят цей тренд посилиться. За словами Олега Пендзина, це чи не єдина ситуація, коли продаж валюти має сенс, бо гроші будуть відразу витрачені на подарунки тощо. В інших випадках обмін доларів на гривні можна робити, наприклад, для купівлі гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), відкриття гривневих депозитів або за умови крайньої потреби. Олег Пендзин підкреслив, що фінансова ситуація в Україні поки сприяє зароблянню прибутків на гривневих інструментах – це депозити і ОВДП.

"Наразі можна впевнено робити прогнози на три місяці наперед. Вважаю, що на кінець поточного року офіційний курс долара досягне запланованих 42 грн і навіть більше. Це, очевидно, підвищить курси безготівкового і готівкового долара, але не настільки, щоб валюта стала вигіднішою навіть за гривневі депозити терміном дії три місяці, не кажучи вже про ОВДП. Але люди, котрі вже мають валютні заощадження, нехай їх зберігають".

Андрій Шевчишин вказав на цікаву альтернативу: що краще – високоприбуткові ОВДП, банківські депозити, які фізично перебувають поза контролем власника, чи готівкова валюта, яка приносить дохід лише коштом зростання її курсу щодо гривні, але водночас доступна у будь-який момент. "В умовах війни доступ до своїх коштів у режимі 24/7 теж має неабияке значення, – вважає Андрій Шевчишин. – Справді, нині на доларах "під матрацем" заробити щось суттєве нереально. Вони лише зберігають кошти від повної втрати у випадку непередбаченої ситуації. Тому купівля зараз готівкових доларів або євро також має сенс", - пояснює експерт

Цікаво, що Андрій Забловський повідомив, що співвітчизники потроху переходять з долара у євро. За даними Нацбанку, частина валютних депозитів у євро збільшилася за п’ять років з 16% до 25%.

"Поки це малопомітний тренд, та він є, за поточний рік банківська статистика також показує скорочення вкладів у доларах і незначне зростання депозитів у євро. Складно прогнозувати, чи вигідніше зараз купувати не долар, який дорожчає, а євро, який дешевшає, однак згодом може знову піти вгору. Тому вкотре скажу: найкраще диверсифікація заощаджень: 40% – гривня, по 30% долар і євро".

Для тих, хто має значні кошти, експерт пропонує також інвестиції у банківські метали (золоті і срібні зливки) та криптовалюту. Примітно, що астролог Влад Росс зробив фінансовий прогноз на 2025 рік. Він передбачає ймовірний економічний колапс та дав поради, що варто та не варто робити для того, щоб зберегти фінансову стабільність. Особливу увагу астролог звернув саме на цифрову валюту. Ба більше, Влад Росс зробив прогноз і щодо курсу валют на 2025 рік.

Раніше йшлося про те, що зростання курсу долара 2025-го до 46-47 гривень – здоровий процес для економіки України, що допоможе товаровиробникам зберегти конкурентоздатність.

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