Узвар із сухофруктів: рецепт традиційного напою на Святвечір

Узвар - одна з 12 страв на столі на Святвечір.
Узвар - компот із сухофруктів з додаванням меду чи цукру вважають одним з найдавніших напоїв. Крім того, він головна і важлива частина трапези на Святий вечір і Різдво.
Рецепт традиційного українського напою, у матеріалі ТСН.ua.
Інгредієнти
- 3 л води
- 200 г сушених яблук
- 100 г сушених груш
- 100 г чорносливу
- 100 г ізюму
- 50 г кураги
- 50 г інжиру
- кілька штучок гвоздики
- мед за смаком
Приготування
1. Сушені фрукти викладіть у друшляк та ретельно промийте під проточною водою. Потім покладіть їх до каструлі та залийте трьома літрами води. Варіть на маленькому вогні протягом 30 хвилин під кришкою.
2. Вимкніть вогонь і додайте гвоздику. Добре перемішайте та залиште узвар, аби він охолов.
3. Коли узвар трохи охолоне, то додайте мед. Добре охолодіть напій та подавайте до столу.