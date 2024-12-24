Узвар із сухофруктів: рецепт традиційного напою на Святвечір

Узвар - одна з 12 страв на столі на Святвечір.

Узвар - компот із сухофруктів з додаванням меду чи цукру вважають одним з найдавніших напоїв. Крім того, він головна і важлива частина трапези на Святий вечір і Різдво.

Рецепт традиційного українського напою, у матеріалі ТСН.ua.

Інгредієнти

3 л води

200 г сушених яблук

100 г сушених груш

100 г чорносливу

100 г ізюму

50 г кураги

50 г інжиру

кілька штучок гвоздики

мед за смаком

Приготування

1. Сушені фрукти викладіть у друшляк та ретельно промийте під проточною водою. Потім покладіть їх до каструлі та залийте трьома літрами води. Варіть на маленькому вогні протягом 30 хвилин під кришкою.

2. Вимкніть вогонь і додайте гвоздику. Добре перемішайте та залиште узвар, аби він охолов.

3. Коли узвар трохи охолоне, то додайте мед. Добре охолодіть напій та подавайте до столу.

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