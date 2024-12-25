Жена Садового ответила, собиралась ли уехать за границу

Кит-Садова заявила, что в принципе такого вопроса не стояло.

Супруга мэра Львова заявила, что не рассматривала вариант выезда за границу в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила супруга мэра Львова Екатерина Кит-Садова в проекте Натальи Островской "Дружина"

"Нет. Поэтому, наверное, на третий день мне начали уже звонить, спрашивать или вывозят, вы ли вы уезжаете. У меня в принципе вопрос такого не стоял, или уезжать. Абсолютно", — ответила Екатерина на вопрос, собиралась ли она выехать в старших сыновей в Британию, где они получают образование.

Дебютный выпуск проекта "Жена" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

Напомним, супруга Садового поделилась, чем занимаются их сыновья.

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