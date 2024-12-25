Армия РФ пытается прорваться в Покровск с флангов и "охватить город"

Несмотря на попытки врага, боев и российских ДРГ в городе и в его окрестностях пока нет.

Российские войска пытаются прорвать оборону Покровска с флангов. Враг пытается навязать бои в окрестностях, чтобы заставить ВСУ отойти и избежать фронтального штурма.

Об этом спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в телеэфире.

Только за последние сутки на Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 60 штурмовых и наступательных действий российских оккупантов. Враг на этом направлении имеет существенное преимущество в живой силе.

"Против нас сосредоточены три российские общевойсковые армии — вторая, 41-я и 51-я Центрального военного округа противника. Бои здесь носят очень жесткий характер, потому что российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", — рассказал Трегубов.

Несмотря на то, что захватчики избегают фронтального штурма Покровска и пытаются прорваться с флангов, они все равно несут большие потери.

"Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 261-го оккупанта, из них 133 — безвозвратно. Уничтожен также автомобиль связи", — сказал спикер ОСГВ "Хортица".

Он отметил, что российская армия не оставляет попыток прорваться в сам Покровск, но боев и вражеских ДРГ в городе и его окрестностях пока нет.

"Враг просто пытается продвинуться на максимальное расстояние до окрестностей Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для того, чтобы сделать охват самого города. Бои в самом городе – это очень неприятная вещь, поэтому враг пытается навязать бои в окрестностях, чтобы заставить украинские силы отойти и избежать для себя фронтального штурма", – описал ситуацию Трегубов.

Напомним, несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники заявили, что могут удержать Покровск и назвали, что должно сделать высшее командование.

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