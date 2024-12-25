Враг оккупировал два населенных пункта: обновленная карта DeepState

Противник, к сожалению, имеет успех.
Появилась обновленная карта боевых действий. Россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
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Как отметили аналитики, враг оккупировал Новооленовку (Краматорский район) и Сторожево (Волновский район), а также продвинулся возле Песчаного (Покровский район) и Нововасиловки (Покровский район).
"Уточнен район Ровнополья (Волновахский район –ред.)", – добавили в DeepState.
Ранее в DeepState сообщили, что враг оккупировал три населенных пункта в Донецкой области. Он занял Макаровку, Сухие Яли и Зеленовку.
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