Враг оккупировал два населенных пункта: обновленная карта DeepState

Появилась обновленная карта боевых действий. Россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

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Как отметили аналитики, враг оккупировал Новооленовку (Краматорский район) и Сторожево (Волновский район), а также продвинулся возле Песчаного (Покровский район) и Нововасиловки (Покровский район).

"Уточнен район Ровнополья (Волновахский район –ред.)", – добавили в DeepState.

Ранее в DeepState сообщили, что враг оккупировал три населенных пункта в Донецкой области. Он занял Макаровку, Сухие Яли и Зеленовку.

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