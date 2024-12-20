DeepState: история "Успеновского мешка" завершена — выйти сумели не все

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Россияне оккупировали седа Трудовое и Успеновку к югу от Курахово, заняв последний клочок пресловутого "Успеновского мешка".

Об этом сообщает мониторинговый канал событий на фронте DeepState.

"К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку", — утверждают в DeepState.

Успеновский мешок по состоянию на 15 декабря / Фото: Deepstatemap

По информации канала, россияне перегруппируются на занимаемом участке, а также активизировались на флангах уже нового потенциального "мешка".

"Беспрестанно осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Солнцевки, которую московиты также недавно заняли полностью", — говорится в сообщении.

Также оккупанты проводятся атаки в районе Зеленовки. Здесь россияне активно используют технику и пехоту, перебрасывая ее как можно ближе к линии столкновения. Там она рассредоточивается и пытается закрепиться в посадках с целью дальнейшего продвижения.

Зеленовка на карте / Фото: Deepstatemap

Россияне намерены добраться до Андреевки, чтобы Курахово таким образом стало у них в тылу, а оставшиеся там подразделения ВСУ – в окружении.

Андреевка на карте / Фото: Deepstatemap

"Надеемся, на этот раз внимание будут обращать именно на фланги, которые в прошлый раз привели к образованию "Успеновского мешка", – подытожили в DeepState.

Напомним, 12 декабря в DeepState предупредили, что ситуация вокруг "Успеновского мешка" к югу от Курахового ухудшается, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.

Военный эксперт Лакийчук еще 15 декабря заявлял, что из "Успеновского мешка" нужно было отступать.

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