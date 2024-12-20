DeepState: історія "Успенівського мішка" завершена – вийти зуміли не всі

Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.
Росіяни окупували седа Трудове та Успенівку на південь від Курахового, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка".
Про це повідомляє моніторинговий канал подій на фронті DeepState.
"На жаль, вийти з нього змогли не всі і нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних осіб за цю помилку", – стверджують у DeepState.
За інформацією каналу, росіяни перегруповуються на займаній ділянці, а також активізувалися на флангах вже нового потенційного "мішка".
"Без перестану здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку московити також нещодавно зайняли повністю", – йдеться в повідомленні.
Також окупанти проводяться атаки в районі Зеленівки. Тут росіяни застосовують активно техніку та піхоту, закидаючи її як можна ближче до лінії зіткнення. Там вона роззосереджується і намагається закріпитися в посадках, з метою подальшого просування.
Росіяни наманаються дістатися Андріївки, щоб Курахове таким чином стало у них в тилу, а підрозділи ЗСУ, що там залишаться – в оточенні.
"Сподіваємося, на цей раз увагу будуть звертати саме на фланги, які минулого разу призвели до утворення "Успенівського мішка", – підсумували в DeepState.
Нагадаємо, 12 грудня в DeepState попередили, що ситуація навколо "Успенівського мішка" на півдні від Курахового погіршується, підрозділи Сил оборони можуть потрапити в оточення.
Військовий експерт Лакійчук ще 15 грудня заявляв, що з "Успенівського мішка" потрібно було відступати.
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