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Пенсіонерка на Тернопільщині створила справжній казковий будинок: відео

Пенсіонерка на Тернопільщині створила справжній казковий будинок: відео

64-річна Надія Куца створила казкове обійстя / Фото: скриншот з відео

Жінка ніколи в житті не тримала пензля в руках і не виявляла раніше якогось мистецького хисту.

Мешканка села Джуринська Слобідка на Тернопільщині упродовж трьох років оздоблювала будинок та подвір’я композиціями з бетону, поки не перетворила обійстя на справжній казковий простір.

Про це повідомляє сайт “Файно”.

64-річна Надія Куца раніше працювала в Тернополі медсестрою, а повернулася до рідного села сім років тому, щоб доглядати за старенькими батьками. 

Вона каже, що ніколи в житті не тримала пензля в руках і не виявляла раніше якогось мистецького хисту. Перша спроба декорувати стіну виникла через практичну потребу: стіна гаража постійно зацвітала від вологи, тож Надія вирішила викласти її камінням.

Після невдалої спроби перейшла до експериментів з бетоном, створюючи декоративні прикраси для свого подвір'я.

Першою закінченою роботою стала декоративна огорожа, згодом жінка створила казкову “криницю”, в яку перетворився пеньок від зрізаного ясеня, обплетений металевою сіткою та різним ганчір’ям. 

Зараз її будинок та подвір'я прикрашають композиції, в яких переважають рослинні мотиви, виноградні лози та химерні дерева.

Хоча скульптури вимагають значних витрат на матеріали, підтримка рідних додає наснаги. Діти фотографують роботи, діляться ними в Інтернеті, а іноді навіть привозять майстрині мішки цементу в подарунок.

Нагадаємо, у селі Зелене Верховинського району Івано-Франківської області чоловік викрав автомобіль "Нива", щоб відвезти козу до монастиря.

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